Triệt phá nạn cho vay nặng lãi ở Tây Ninh

Chủ nợ khủng bố tinh thần

Ngày 12.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Hà (37 tuổi, ngụ Lâm Đồng); Lê Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ Quảng Ninh); Trần Hữu Thái (18 tuổi), Nguyễn Đức Thông (22 tuổi), Đàm Bảo Vũ (25 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng); Lê Quốc Thắng (21 tuổi, ngụ Tây Ninh); Phù Anh Quân (18 tuổi) và Phùng Đức Thịnh (25 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 9.12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tây Ninh phối hợp với Công an P.Hiệp Ninh (TP.Tây Ninh) bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang hoạt động cho vay nặng lãi tại đường Huỳnh Tấn Phát (P.Hiệp Ninh). Cơ quan công an thu giữ 20 giấy CMND, 7 xe mô tô, 10 sổ hộ khẩu và 70 triệu đồng cùng nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hoạt động hơn 4 tháng nay.

Trong đó nhóm đối tượng từ Hải Phòng và Hà Nội vào TP.Tây Ninh để hành nghề cho vay nặng lãi. Khi người vay có nhu cầu thì không cần thế chấp tài sản, chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu và chỉ nhà cho các đối tượng biết.

Trong đó, cứ mỗi lần vay 1 triệu đồng thì người vay chỉ được nhận 900.000 đồng (100.000 đồng nộp phí vay tiền); số tiền nợ người vay phải góp là 50.000 đồng/24 ngày. Để có nhiều người biết đến và vay tiền, nhóm này cho in hàng loạt tờ rơi quảng cáo với nhiều nội dung “có cánh” để thu hút người vay. Khi người vay không trả nổi thì nhóm này ra mặt khủng bố tinh thần để buộc phải trả tiền.

Hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu "xã hội đen" đã giảm

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, trong đó có hoạt động tội phạm liên quan đến “ tín dụng đen ”.

Hai đối tượng bị Công an P.4 (TP.Tây Ninh) bắt quả tang khi đi phát tờ rơi và quảng cáo trong hoạt động vay lãi nặng Ảnh: Giang Phương

Qua công tác điều tra, trinh sát, tiếp nhận tin báo tội phạm, các lực lượng công an đã bắt giữ 34 vụ với 68 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng, tạm giữ trên 860 triệu đồng, 56 ĐTDĐ, 352 sổ hộ khẩu, 234 giấy CMND, 37 xe môtô, 2 xe ôtô, 174 quyển sổ ghi nợ, 84 hợp đồng cho vay, 768 giấy quảng cáo cho vay và 12 thẻ ATM (chưa thống kê vụ cho vay nặng lãi nêu trên - PV).

Quá trình xác minh công an xác định, có 3.099 người vay tiền. Người vay chủ yếu là con bạc, người lao động , các tiểu thương... với lãi suất từ 25 - 35%/tháng (vay từ 5 - 200 triệu đồng/người). Công an các huyện, thành phố đã khởi tố 6 vụ với 13 bị can, phạt hành chính 32 đối tượng với số tiền 224 triệu đồng. Số còn lại đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Cũng theo đại tá Trãi, từ 13.3 đến nay, lực lượng công an phối hợp với các tổ chức chính trị , xã hội ở địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền; đồng thời tháo gỡ, xóa bỏ các bảng quảng cáo, tờ rơi dán trên trụ điện, tường rào trên các tuyến đường, khu dân cư, KCN... có nội dung cho vay. Nhờ đó, đến nay, các hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu " xã hội đen " trên địa bàn tỉnh đã giảm, đối tượng không còn hoạt động công khai như trước đây.