Đột kích kiểm tra ‘con nghiện’ ôm vô lăng

Tài xế tông 3 người tử vong có sử dụng ma túy Công an tỉnh Gia Lai ngày 24.2 cho biết, qua kiểm tra nhanh, tài xế Nguyễn My Đal (39 tuổi, ngụ An Giang), người điều khiển ô tô 67M-3211 đã có kết quả dương tính với ma túy. Trước đó, chiều 23.2, tại tỉnh lộ 664 giao nhau với đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc xã Ia Der, H.Ia Grai (Gia Lai), ô tô do Nguyễn My Đal điều khiển đã va chạm với xe máy BS 65B6-2081 do anh Huỳnh Văn Tân (39 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển đang chở theo 2 người. Hậu quả, anh Tân và vợ là chị Nguyễn Thị Sáu (40 tuổi) cùng cháu Nguyễn Thị Thùy Linh (5 tuổi, con riêng của chị Sáu) tử vong tại chỗ. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai và H.Ia Grai đã hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 21 triệu đồng. Người dân trên địa bàn H.Ia Grai đã tổ chức quyên góp, hỗ trợ với số tiền 110 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân và hỗ trợ 2 chuyến xe chuyển thi thể các nạn nhân về quê trong đêm. Trần Hiếu