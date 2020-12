Đột kích quán karaoke Ti Na ở Bảo Lộc, phát hiện hàng chục khách phê ma túy

Đêm 30.12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cùng các đội nghiệp vụ và Công an P.B’Lao đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke Ti Na trên đường Trần Phú (P.B’Lao, TP.Bảo Lộc). Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 3 nhóm nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy, “bay lắc” trong 3 phòng hát.