Đột kích vũ trường lớn nhất Quảng Ninh, phát hiện 78 người sử dụng ma túy

Ngày 18.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc gần 100 đối tượng sử dụng ma túy tại vũ trường New Hạ Long Club (P.Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Trước đó, đêm 17.12, sau thời gian điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP.Hạ Long bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club, phát hiện nhiều nam, nữ đang say sưa trong tiếng nhạc và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an kiểm tra vũ trường New Hạ Long Club Ảnh N.H

Rạng sáng 18.12, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh, phát hiện tại 6 bàn ở vũ trường này có 78 người dương tính chất ma túy tổng hợp. Công an thu giữ tại hiện trường một số gói nghi là ma túy cùng các tang vật liên quan.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, vũ trường nói trên do một người tên Vũ đứng tên. Đây là tụ điểm “ăn chơi” nhiều năm nay tại TP.Hạ Long.

Rạng sáng 18.12, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh để test nhanh ma túy Ảnh N.H