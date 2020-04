'Đột kích' sòng tài xỉu vùng biên quy mô lớn

Tang vật bị thu giữ tại sòng bạc Ảnh: Ngọc Hà

Bước đầu, Công an tỉnh Tây Ninh xác định, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 26.4, tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng phòng Cảnh sát Cơ động Công an H.Bến Cầu bất ngờ đột kích sòng tài xỉu vùng biên