Triệt phá sòng bạc vùng biên giữa những ngày cách ly xã hội

Rạng sáng ngày 19.4, Công an H.Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa sòng bạc vùng biên do Hồ Minh Sang (33 tuổi, ngụ ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, H.Châu Thành) tổ chức.