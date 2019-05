Đốt xe cảnh sát ở Phan Rí Cửa, hai bị cáo bị phạt 11-17 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 11.6.2018, nhiều người dân tụ tập trên QL1 đoạn thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình (Bình Thuận) làm mất an ninh trật tự, ách tắc giao thông.

Trước tình hình này, Công an Bình Thuận huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ đến giải tán đám đông, giữ gìn an ninh trật tự. Khi các lực lượng đến hiện trường thì bị nhiều người ở hai bên QL1 bao vây, la hét, vu khống “công an đánh người”… Trong đó, nhiều người quá khích đã ném gạch, đá vào lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.