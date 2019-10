Đốt xe máy để hù dọa đoàn cưỡng chế tháo dỡ nhà xây trái phép

Khi đoàn đang tiến hành tháo dỡ đến công trình nhà thứ 2, thì các chủ công trình nhà bị cưỡng chế, gồm ông Nguyễn Văn Thích và Huỳnh Mạnh Cường xuất hiện xin tự khắc phục, tháo dỡ cùng lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang tháo dỡ ngôi nhà thứ ba, thì ông Phạm Thành Trung (32 tuổi), chủ nhân công trình nhà không phép thứ 3, mang xe máy ra tháo nắp bình xăng rồi bật lửa đốt xe… Trước vụ việc quá bất ngờ, đoàn cưỡng chế đành phải dừng lại.

Theo ông Vũ, việc ông Trung tự đốt xe trước ngôi nhà xây dựng trái phép nhằm gây áp lực và hù dọa đoàn cưỡng chế.

Chiều tối 30.9, Ông Lê Văn Xinh, Trưởng Công an P.10 (Đà Lạt), cho biết Công an TP.Đà Lạt giao cho Công an phường xử lý vụ ông Trung tự đốt xe . Tuy nhiên, do ông Trung hiện đang nằm ở bệnh viện điều trị vết thương ở tay do chính ông gây ra khi đấm vào cửa kính nhà. Do đó công an vẫn chưa lấy lời khai để có cơ sở xử lý.