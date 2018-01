Rạng sáng 18.1, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) đã lập biên bản vụ việc đốt xe , nhảy cầu, xảy ra tại cầu Đồng Nai đoạn thuộc địa bàn P.Bình Thắng (TX.Dĩ An).

Theo biên bản của công an, khoảng 1 giờ ngày 18.1, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TX.Dĩ An nhận được tin báo của người dân về vụ việc có người đốt xe máy trên cầu rồi nhảy cầu tự tử

Sau đó, Công an TX.Dĩ An đã cử lực lượng phối hợp với Công an P.Bình Thắng đến hiện trường xác minh, xử lý vụ việc.

Khi công an đến hiện trường, chiếc xe máy vẫn đang cháy và nam thanh niên đã được người dân cứu vớt, đưa lên bờ, chuyển vào bệnh viện. Người dân địa phương cho biết sau khi nhảy xuống sông, nam thanh niên này hoảng hốt bơi ngược vào bờ, sau đó bám được vào trụ cầu Đồng Nai, kêu cứu.

Nam thanh niên sau đó được xác định là N.V.X (33 tuổi, ngụ ở tỉnh Hà Tĩnh), có mang theo người CMND và giấy đăng ký xe máy BS 37H4 - 4386. Chiếc xe máy bị cháy trơ khung sắt đã được đưa về trụ sở công an. Công an P.Bình Thắng hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đỗ Trường