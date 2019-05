Dự án trồng rừng của InnovGreen hiện ra sao ?

Gần 1.000 ha đất rừng ở khu vực nhạy cảm về an ninh quốc phòng tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) do Công ty TNHH MTV InnovGreen thuê đang cho thấy hiệu quả trồng rừng là con số 0.

Việc cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê đất từng bị phản đối

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND H.Quế Phong, cho biết do dự án này đã thực hiện 10 năm nhưng không mang lại hiệu quả, đất rừng bỏ hoang rất lãng phí trong khi người dân địa phương đang thiếu đất sản xuất nên huyện đề nghị tỉnh thu hồi. Trả lời Thanh Niên, ông Võ Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở TN-MT Nghệ An, thông tin Công ty InnovGreen Nghệ An cũng đã có văn bản trả đất và đề nghị miễn toàn bộ tiền thuê đất bị thu hồi. Tuy nhiên, Sở đang phải xem xét nên việc thu hồi chưa thực hiện được. Năm 2009, UBND tỉnh Năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định cho Công ty InnovGreen Nghệ An (thuộc Công ty TNHH MTV InnovGreen; do người Trung Quốc làm chủ) thuê hơn 978,5 ha đất rừng tại xã Cắm Muộn và Nậm Nhoóng (H.Quế Phong) để trồng rừng làm nguyên liệu. Thời hạn thuê đất đến năm 2057 với mức giá thuê 500 đồng/m2. Doanh nghiệp (DN) sau đó đã được Sở TN-MT Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do địa bàn cho thuê đất là vùng gần khu vực biên giới Việt - Lào, có vị trí quan trọng trong quốc phòng, nên nhiều người dân địa phương đồng loạt phản đối dự án này.

Ông Lữ Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, cho biết thời điểm đó, người dân địa phương không đồng ý với chủ trương để DN Trung Quốc thuê đất tại khu vực trên. Khi họp dân, người dân phản đối việc cho thuê vì họ đang thiếu đất sản xuất, trong khi đất rừng này là nơi người dân chăn nuôi.

Ông Ngân Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng, cũng cho biết khi họp dân để triển khai dự án, người dân và lãnh đạo xã không đồng ý để Công ty InnovGreen Nghệ An thực hiện dự án ở đây. “Nhưng họ trình ra quyết định cho thuê đất của tỉnh nên chúng tôi không thể làm gì khác”, ông Chín nói. Sau đó, DN này hứa sẽ thuê người dân địa phương phát dọn thực bì, đào hố trồng cây. Nhưng theo ông Chín, khi thực hiện, DN trả công thấp nên người dân không chịu và sau đó DN đưa người từ nơi khác đến làm.

Doanh nghiệp bỏ đất hoang, trong khi dân thiếu đất

tin liên quan Thu hẹp diện tích đất trồng rừng của doanh nghiệp nước ngoài tại địa bàn trọng yếu Ông Lữ Thanh Bình cũng cho biết sau khi thuê đất, Công ty InnovGreen Nghệ An san ủi hơn 5 km đường vào vị trí thuê đất và cho đào hố trồng keo, nhưng trồng được khoảng 1/3 diện tích đất đã thuê thì dừng lại, bỏ mặc đến nay. Cây trồng không được chăm sóc, bảo vệ do vậy tỷ lệ sống sót rất ít. Còn theo báo cáo của UBND H.Quế Phong gần đây, Công ty TNHH InnovGreen chỉ mới trồng 294 ha và từ năm 2011 đến nay thì không trồng thêm cây nào.

Dự án của Công ty InnovGreen Nghệ An tại H.Quế Phong nằm ở 5 bản của người Thái và Khơ Mú. Ông Lữ Thanh Bình cho biết có 60 hộ dân sống ở sát đất rừng InnovGreen thuê trong khi họ không có đất để làm ăn.

Tại bản Huồi Máy, người dân bị kẹp giữa khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và đất của InnovGreen.

“Sau khi InnovGreen thực hiện dự án, người dân không được thả rông trâu bò nên họ càng khó khăn và bức xúc. Xã đã nhiều lần đề nghị thu hồi đất trả lại cho dân nhưng chưa được”, ông Bình nói.

Tại xã Nậm Nhoóng, 80 hộ dân của 2 bản Na Khích và Pù Lau cũng “đói” đất rừng, trong khi đất giao cho Công ty InnovGreen Nghệ An 10 năm qua không mang lại hiệu quả. Ở bản Pù Lau, sau khi được giao đất, Công ty InnovGreen Nghệ An đã cho trồng keo, nhưng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện khu vực này chủ yếu cây bụi, chỉ còn lác đác một ít cây keo.

Ngày 5.3, UBND H.Quế Phong có văn bản báo cáo kết quả rà soát các dự án trên địa bàn chậm tiến độ, trong đó có dự án của Công ty InnovGreen Nghệ An. UBND huyện này cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi toàn bộ diện tích đã cho Công ty InnovGreen Nghệ An thuê để giao cho người dân sản xuất.