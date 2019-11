Dụ 'bạn gái' 14 tuổi gửi ảnh khỏa thân, dọa tung lên mạng để tống tiền

Ngày 8.11, liên quan đến vụ tống tiền, Công an H.Lấp Vò ( Đồng Tháp ) cho biết đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý Nguyễn Đình Khang (17 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khang quen biết và kết bạn với L.T.N.H. (14 tuổi, ngụ xã Hội An, H.Chợ Mới, An Giang) qua mạng xã hội Facebook. Trong thời gian quen nhau, Khang dụ dỗ H. chụp ảnh khỏa thân gửi cho mình, sau đó dọa tung những hình ảnh này lên mạng xã hội nếu H. không đưa tiền. Do lo sợ nên H. đồng ý hẹn gặp Khang để đưa tiền.