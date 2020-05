Dự báo nhiệt độ nắng nóng ở Trung bộ chiều nay lên 42 độ C

Sáng nay, 7.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 39 độ C đã ghi nhận xảy ra ở nhiều khu vực tại các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ trong ngày hôm qua, 6.5.

Cập nhật nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua, Nghệ An vẫn là địa phương có nhiều khu vực nắng nóng có nhiệt độ cao nhất cả nước. Cụ thể, tại Quỳ Hợp, nhiệt độ nắng nóng cao nhất lên tới 41,9 độ C, tại Tương Dương là 41,7 độ C, tại Quỳ Châu là 40,7 độ C, tại Con Cuông là 40 độ C.

Cũng tại các tỉnh Trung bộ, nắng nóng tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) lên tới 40,5 độ C; tại Đông Hà (Quảng Trị) 40 độ C. Ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ, nắng nóng đặc biệt gay gắt xảy ra tại Sơn La với nhiệt độ Mường La (Sơn La) là 40,5 độ C; tại Yên Châu 39,5 độ C; tại Phù Yên là 39,2 độ C. Nắng nóng tại Mai Châu (Hòa Bình) và Mường Tè (Lai Châu) trong ngày hôm qua cũng lên tới 39,6 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với hiệu ứng phơn vẫn hoạt động mạnh, hôm nay, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ. Dự báo nắng nóng đặc biệt ngay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C sẽ xảy ra trên diện rộng, trong đó, tại các khu vực vùng núi bắc và trung Trung bộ dự báo nhiệt độ sẽ lên tới 42 độ C.