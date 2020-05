Cuối tuần này, Hà Nội có nắng nóng 40 độ C

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 5.5, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia , cho biết trong ngày hôm nay Hà Nội có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Dự báo ngày mai, 6.5, nắng nóng tại Hà Nội tiếp tục gia tăng cường độ lên mức gay gắt, với nền nhiệt độ phổ biển từ 36 - 38 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, dự báo từ ngày 8.5 trở đi, nhiệt độ nắng nóng tại Hà Nội có khả năng lên đến 40 độ C. Nắng nóng với cường độ đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 40 độ C tại Hà Nội dự báo kéo dài đến ngày 10.5.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với hiệu ứng phơn, trưa hôm nay, nắng nóng được ghi nhận xảy ra khắp các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ.

Cập nhật nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay, nhiệt độ nắng nóng phổ biến 35 - 37 độ C, riêng phía tây Bắc bộ và vùng núi các tỉnh bắc và trung Trung bộ có nơi trên 38 độ C.

Đặc biệt, tại Tương Dương (Nghệ An) đã có nắng nóng lên tới 39,7 độ C; tại Con Cuông (Nghệ An) là 38,6 độ C; tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) là 38,4 độ C. Dự báo trong chiều nay, một số nơi ở các tỉnh bắc và trung Trung bộ sẽ có nắng nóng trên 40 độ C