Nắng nóng gay gắt bắt đầu từ tháng 5, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm

Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm

Chia sẻ với Thanh Niên trong ngày 30.4, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo thời tiết ngay đầu tháng 5, nắng nóng sẽ xuất hiện ở khắp các tỉnh Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ. Dự báo năm nay sẽ tiếp tục là một năm có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu năm đến nay, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc đều cao hơn so với mức trung bình nhiều năm từ 1 - 2,5 độ C, cá biệt có nơi cao hơn đến 3 độ C.

Dự báo từ ngày 3.5, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng diện rộng. Sang đến ngày 4.5, nắng nóng tiếp tục gia tăng về cường độ và có thể kéo dài ngày sau đó. Trong đợt nắng nóng này, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội trong tuần tới có thể lên tới 37 - 38 độ C. Đặc biệt, một số nơi ở vùng núi Trung bộ sẽ có nhiệt độ nắng nóng trong ngày lên đến trên 40 độ C. “Đây sẽ là đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng đầu tiên trong mùa hè năm nay”, ông Hưởng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo trong tháng 5 - 10, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn trung bình năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1 độ C. Các đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ sẽ tập trung trong khoảng tháng 5 - 6. Còn ở các tỉnh bắc và Trung bộ, nắng nóng kéo dài đến hết tháng 8.

Tháng 5 vẫn còn 2 - 3 đợt không khí lạnh

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, xen giữa các đợt nắng nóng thì dự báo các tỉnh Bắc bộ trong tháng 5 vẫn còn chịu tác động của 2 - 3 đợt không khí lạnh . Nhưng những đợt không khí lạnh tới đây sẽ có cường độ không mạnh, không có khả năng gây rét sâu ở Bắc bộ như đợt không khí lạnh từ ngày 22 - 23.4 vừa qua.

Nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh trong giai đoạn này di chuyển và ảnh hưởng đến nước ta thường tranh chấp, xung đột với khối không khí nóng ẩm. Hiện tượng này thường gây ra nhiều hình thái thiên tai cực đoan nguy hiểm như mưa đá , lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh. Như trong thời gian vừa qua, khối không khí lạnh tác động khiến khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa đá , giông lốc gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.