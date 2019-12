Dự báo thời tiết 11.12.2019: Biển Đông có gió giật cấp 8, sóng cao 4 m

Dự báo thời tiết hôm nay 11.12.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, trong ngày hôm nay không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4 m; biển động.

Khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy

Phía Tây Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi có băng giá và sương muối. Độ ẩm từ 35 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 6 - 9 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ cẩm từ 35 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C, vùng núi 6 – 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía nam nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác Gió tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 40 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, phía nam có nơi 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc đếm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam có nơi 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía nam từ 27 - 30 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Hà Nội

Thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, cao nhất từ 21 - 24 độ C.