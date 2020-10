Dự báo thời tiết 17.10.2020: Nguy cơ cao xuất hiện lũ đặc biệt lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 17.10.2020 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ 1 giờ ngày 16.10 cho đến 1 giờ sáng nay, khu vực Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm; riêng các tỉnh, thành từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm.