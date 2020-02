Dự báo thời tiết 5.2.2020: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

hôm nay 5.2.2020 Dự báo thời tiết , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có thời tiết rét kèm theo mưa phùn, mưa nhỏ ở nhiều nơi.

Cập nhật lúc 4 giờ sáng nay, không khí lạnh tiếp tục gây mưa phùn, mưa nhỏ được ghi nhận xảy ra nhiều nơi. Cụ thể ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang với nhiệt độ duy trì ở mức thấp từ 14 - 16 độ C. Mưa phùn, mưa nhỏ cũng xuất hiện ở khắp các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc bộ như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên với nhiệt độ dao động trong khoảng 13 - 15 độ C. Nhiệt độ duy trì ở mức thấp kèm theo trời mưa phùn, mưa nhỏ kéo dài trong ngày khiến người dân cảm nhận thời tiết rét buốt hơn.

Cũng theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ thấp nhất trong sáng nay đo được tại Lạng Sơn có rét 11 độ C, tại Cao Bằng là 12 độ C. Ở các tỉnh bắc Trung bộ như Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh nhiệt độ duy trì ở mức thấp từ 15 - 18 độ C, trời rét.