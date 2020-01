Dự báo thời tiết hôm nay 1.1.2020: Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 1.1.2020 , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển bắc Biển Đông , bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3 - 5 m khiến biển động mạnh.

Vùng phía biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa; vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy van quốc gia, trong ngày hôm nay, vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ có mưa nhỏ rải rác; bắc và trung Trung bộ kết hợp với đới gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Thời tiết ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh bắc và trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2.1.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 24 - 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên -Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có giông. Gió tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam có nơi 29 - 31 độ C. Phía bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhấ từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.