Dự báo thời tiết hôm nay 14.9.2020: Áp thấp gần Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão

Dự báo giữa tuần này, khoảng ngày 16 - 17.9, áp thấp nhiệt đới này đi vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão, di chuyển về phía đất liền nước ta.

Dự báo trong tuần này, các tỉnh Bắc bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới nêu trên, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo giông lốc, sét vào những ngày cuối tuần.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi . Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía bắc có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Thời tiết hôm nay có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.