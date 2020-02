Dự báo thời tiết hôm nay 20.2.2020: Tây Bắc bộ, Đông Bắc bộ trời rét

Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Tây Bắc bộ oC, có nơi dưới 13oC; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC, có nơi trên 22oC. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét . Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17C, có nơi dưới 13C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22C, có nơi trên 22C.

Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, có nơi dưới 14oC; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, có nơi trên 23oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, phía Nam 22 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC, phía Nam 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Tây nguyên

Thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Thời tiết nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21oC.