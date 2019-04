Dự báo thời tiết hôm nay 25.4.2019: Vẫn 'nóng như lửa', cảnh báo đột quỵ

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 38oC.

Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 26.4. Với các tỉnh Trung bộ và Nam bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27 - 28.4.

Phía Tây Bắc bộ

Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi dưới 21oC; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, riêng khu Tây Bắc 37 - 39oC, có nơi trên 39oC.

Phía Đông Bắc bộ

Ít mây, đêm nay và chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 32 - 34oC.