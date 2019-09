Dự báo thời tiết hôm nay 3.9.2019: Hai áp thấp gây mưa lớn ở Trung bộ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 2.9 đã ghi nhận một áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên khu vực giữa Biển Đông. Lúc 22 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Lúc 22 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 22 giờ hôm nay (3.9), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 200 km về phía đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới/bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông, đến 22 giờ tối 2.9 tâm áp thấp nhiệt đới này ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Dự báo trong khoảng 12 - 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng đổi hướng và di chuyển chậm theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Đến 22 giờ ngày 3.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 22 giờ ngày 4.9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, tổ hợp áp thấp nhiệt đới này sẽ khiến toàn bộ Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn. Còn ở đất liền, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, khu vực Tây nguyên sẽ có mưa to đến rất to kéo dài đến ngày 6.9. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt ở các tỉnh Trung bộ trong khoảng 300 - 500 mm, Tây nguyên có mưa 200 - 300 mm.

Theo đó, các bộ, ngành liên quan và địa phương tăng cường cảnh báo tàu, thuyền tránh xa vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước xung quanh hỗ trợ, tạo điều kiện cho tàu, thuyền Việt Nam có nơi tránh trú gió mạnh, sóng lớn. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu Bộ GD-ĐT triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong ngày lễ khai giảng.