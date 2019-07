Dự báo thời tiết: Khả năng xuất hiện bão đôi trên Thái Bình Dương

Dự báo thời tiết, trong tuần sau, trên khu vực tây Thái Bình Dương có khả năng xuất hiện bão đôi , một cơn sẽ hình thành ở phía đông Philippines và mạnh lên từ ngày 16.7, có khả năng vượt qua bắc đảo Luzon và bắc Biển Đông đêm 18.7, di chuyển về phía Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó có thể ảnh hưởng đến khu vực đông bắc nước ta trong những ngày cuối tuần sau. Cơn bão (hoặc áp thấp nhiệt đới) thứ hai sẽ mạnh lên từ ngày 19.7, di chuyển về phía vùng biển Đài Loan, Nhật Bản.

Do tác động của cơn bão trên bắc Biển Đông sẽ làm cho gió mùa tây nam mạnh dần lên, đợt gió mạnh có thể kéo dài qua tuần tiếp theo, tàu thuyền chú ý đề phòng mưa giông trong điều kiện sóng to gió lớn, biển động.

Miền Trung nắng hạn còn gay gắt; Đông Nam bộ mưa tăng trở lại

Trong đất liền, nắng nóng do áp thấp nóng vẫn bao trùm ở vùng đồng bằng Bắc bộ, trong đó có Hà Nội cùng các tỉnh miền Trung, và còn tăng nhiệt trong ngày chủ nhật đến thứ hai. Qua tuần sau một số nơi miền Bắc có mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm, nắng nóng thu hẹp lại và tập trung ở miền Trung. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng nóng gay gắt còn kéo dài, riêng vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định có thể xuất hiện vùng nhiễu động ven bờ đem đến những cơn mưa giải nhiệt trên diện hẹp vào giữa tuần. Đề phòng giông sét, lốc xoáy có thể xảy ra sau những ngày thời tiết nóng và oi bức.

Tây nguyên và Nam bộ có thời tiết nắng nhiều từ sáng đến trưa với bầu trời khá quang mây, chiều tối có mưa trên diện hẹp trong một vài ngày tới do gió tây nam yếu. Miền Đông Nam bộ, trong đó có TP.HCM, cảm giác khá oi nóng vào giữa trưa nhưng nhiệt độ không nơi nào trên 34 - 350C. Tuần sau gió tây nam mạnh dần lên, mưa nhiều trở lại và tăng dần. Mưa xảy ra chủ yếu vào trưa chiều tối, giữa đến cuối tuần có nơi mưa vừa mưa to và có lúc mưa đêm, đề phòng giông mạnh kèm theo lốc, sét, gió giật.

Thời tiết trong 7 ngày tới thay đổi nhanh, mưa sẽ tăng và tập trung nhiều ở miền Nam và vùng núi phía bắc với độ ẩm cao, sương mù xuất hiện trên diện rộng. Theo dự báo tình hình sâu bệnh, đáng lưu ý ở miền Bắc là sâu đục thân 2 chấm gây hại trên mạ và lúa mùa sớm. Miền Trung tuy có mưa nhưng do bốc thoát hơi mạnh nên tình hình khô hạn gay gắt vẫn chưa được cải thiện, có nơi hoàn toàn không mưa nên nguy cơ cháy vẫn rất cao.

Đề phòng rầy nâu trên lúa; ruồi đục quả, nhện đỏ... trên cây có múi