Dự báo thời tiết nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Nắng nóng bao trùm khắp cả nước

Thông tin về thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước.

Cụ thể, từ ngày 29 - 30.4, nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nền nhiệt độ phổ biến 33 - 37 độ C, riêng khu vực tây bắc Bắc bộ và vùng núi Bắc Trung bộ nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Buổi tối các ngày có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 30.4 - 1.5, ở Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa rào và giông diện rộng, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30 - 33 độ C.

Còn tại các tỉnh ven biển nam Trung bộ, thời tiết từ ngày 27 - 28.4, nắng nóng ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận giảm dần với nền nhiệt cao nhất từ 34 -37 độ C, có nơi trên 38 độ C, riêng vùng ven biển 31 - 33 độ C. Vào chiều tối và tối (từ khoảng 16 giờ hàng ngày), mây giông có thể phát triển và gây mưa rào kèm khả năng lốc, gió giật mạnh.

Sang đến 29.4 - 1.5, nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện trở lại ở các từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, vùng núi 39 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36 độ C. Trong thời gian này, mưa giông rải rác kèm khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra vào các buổi chiều và tối ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì với nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu vực bắc Tây nguyên nhiệt độ phổ biến 31 - 34 độ C. Ở miền đông Nam bộ và khu vực Tây nguyên có khả năng xảy ra mưa rào và giông cục bộ vào buổi chiều.