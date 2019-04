Nắng nóng lên đến 43,4 độ C, phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa công bố thông tin trên vào hôm nay, 25.4.

Theo báo cáo tổng hợp của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19.4 đến nay, ở Bắc bộ và Trung bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36 - 39 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng xảy ra gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 - 40 độ C, một số nơi có nhiệt độ trên 41 độ C như: Mường La (Sơn La) 42 độ; Phù Yên (Sơn La) 41,7 độ C; Hòa Bình 41,1 độ C (cao hơn mức kỷ lục cũ 40,5 độ C đã quan trắc được vào năm 2016); Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An) 42 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 42,2 C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 43,4 độ C (cao nhất từ trước đến nay ở Việt Nam); Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43 độ C (cao hơn mức kỷ lục cũ 41,4 độ C đã quan trắc được vào năm 2007).

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino ở nước ta bắt đầu sớm. Ngay từ đầu năm 2019, nắng nóng đã xảy ra ở Nam bộ. Hiện nắng nóng trên diện rộng vẫn đang xảy ra ở các khu vực trên phạm vi cả nước.

Theo nhận định của các chuyên gia, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến ngày mai, 26.4, ở Bắc bộ và đến khoảng ngày 28.4 ở Trung bộ, Nam bộ. Khu vực tây bắc, vùng núi Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nhiệt độ trung bình tháng 4 tại Hà Nội cao nhất 100 năm qua

Hầu khắp Bắc bộ, nền nhiệt cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 2 - 3 độ C (trung bình nhiệt độ tháng 4 ở Bắc bộ khoảng 23 - 24 độ C). Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cao hơn từ 3 - 4 độ C (trung bình nhiệt độ tháng 4 ở Trung bộ 24 - 25 độ C); Nam bộ và Tây nguyên có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C (trung bình nhiệt độ tháng 4 ở Tây nguyên 24,5 - 25,5 độ C, Nam bộ 29,5 - 30,5 độ C).

Tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 4 khoảng 24 độ C và một số năm nóng đáng kể trước đây như năm 2003 có nhiệt độ trung bình vượt trung bình nhiều năm 2,2 độ C, năm 2012 vượt 2,4 độ C, năm 2015 vượt 3,1 độ C và năm nay đã vượt 3,3 độ C.

Mặc dù tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 20.4 là 38,9 độ C, không phải là mức nhiệt cao nhất của năm, nhưng nếu so sánh trong tháng 4 thì đây là kỷ lục mới, vượt mức 38,5 độ C vào tháng 4.1919 (cao nhất trong 100 năm qua theo số liệu quan trắc ở Hà Nội vào thời điểm tháng 4).

Tại Phù Yên (Sơn La) nhiệt độ 41,7 độ C, vượt mức kỷ lục đã xuất hiện vào tháng 4.1984; Yên Châu (Sơn La) 41,4 độ C, vượt mức kỷ lục 40,4 độ C vào tháng 4.1984.

Nông dân Hà Tĩnh phải gặt lúa ban đêm để tránh đợt nắng nóng kỷ lục ẢNH PHẠM ĐỨC

Đặc biệt, tại Hương Khê (Hà Tĩnh), nhiệt độ cao nhất ngày 20.4 lên tới 43,4 độ C , là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử nhiệt độ đo được ở Việt Nam từ trước đến nay. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do kết hợp tác động của El Nino, xu thế nóng lên toàn cầu (trong đó có Việt Nam), nền nhiệt độ cao vào tháng 4, kết hợp với hiệu ứng đô thị và thay đổi mặt đệm khu vực trạm quan trắc.

Nhiều kỳ lục nắng nóng sẽ được xác lập trong hè

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ và nắng nóng trong mùa hè năm nay tiếp tục có xu hướng tăng dần.

Theo đó, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay đến khoảng tháng 7, tháng 8, với xác suất 60 - 70%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 có xu hướng giảm dần và ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính vào cuối năm 2020.

Có thể nhận định El Nino năm 2018 - 2019 có cường độ yếu và không kéo dài. Tác động của El Nino chủ yếu rõ rệt vào nửa đầu năm, nhưng không rõ rệt vào nửa cuối năm. Do đó, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè năm nay có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C.

Với nền nhiệt độ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm thì nhiệt độ trong các đợt nắng nóng cũng nhiều khả năng đạt mức cao (phổ biến 39 - 41 độ C, và không ngoại trừ sẽ xuất hiện thêm các kỷ lục mới ở các trạm, tuy nhiên, nhiệt độ 43 độ C khó có thể lặp lại).

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các đợt nắng nóng còn lại tập trung nhiều trong tháng 5 ở phía tây Bắc bộ, từ tháng 5 - 6 ở phía đông Bắc bộ, từ tháng 4 - 8 tại khu vực bắc và trung Trung bộ.