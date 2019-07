Du khách ở lại đảo Cát Bà trong bão số 2 được giảm 50% tiền phòng

Chiều 3.7, ông Hoàng Trung Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng), cho biết trên đảo Cát Bà vẫn còn 2.548 khách du khách lưu trú trong 71 khách sạn.

“Số du khách này sẽ ở lại đảo đến khi hết bão. Phần nhiều trong số đó tự nguyện ở lại, một số thì do nhỡ phà, tàu vì thành phố Hải Phòng đã cấm biển từ 12 giờ trưa, còn phà Gót - Cái Viềng cũng dừng hoạt động từ 15 giờ. Số khách ở lại đảo trong ngày bão sẽ được cơ sở lưu trú giảm 50% tiền phòng", ông Hoàng Trung Cường cho biết.

Du khách ở lại đảo Cát Bà trong bão được giảm 50% tiền phòng Ảnh Lê Tân

Trong khi đó, chiều tối cùng ngày, tại đảo Bạch Long Vĩ đã có mưa, gió cấp 7 - cấp 8, sóng cao 1 m. Ông Trần Quang Tường, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ, cho biết: “Diễn biến của bão số 2 rất nhanh. Trước đó, ở vùng biển Bạch Long Vĩ có gió mùa nên trong âu cảng có nhiều tàu. Chúng tôi đã vận động được 37 tàu về đất liền còn lại không về kịp vì sợ ra biển lúc này rất nguy hiểm”.

Đến 17 giờ ngày 3.7, UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ đã đưa 132 tàu, thuyền lên bờ, neo đậu chắc chắn cho 101 phương tiện dưới âu. Di dời 5 hộ ở mép âu cảng về nhà văn hóa và vận động 110 ngư dân lên đảo tránh trú bão

Tại Đồ Sơn, từ 14 giờ ngày 3.7 đã xuất hiện mưa to từng cơn, sóng to, gió lớn nên các bãi tắm rất vắng người. Tính đến 15 giờ cùng ngày, UBND quận Đồ Sơn đã kêu gọi 192 tàu, thuyền với tổng số 742 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn. Toàn bộ 13 lao động trên 24 chòi nuôi ngao ở cửa sông Văn Úc cũng đã di chuyển vào bờ. Tổng số nhân lực sẵn sàng huy động cho công tác phòng, chống cơn bão số 2 trên địa bàn quận Đồ Sơn là 1.549 người cùng 81 ô tô, 21 tàu, thuyền, xuồng máy và 7 máy xúc.

Trước nguy cơ nằm trong tâm bão số 2, chiều 3.7, UBND thành phố Hải Phòng đã họp và thành lập 7 đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão.

Phương tiện thủy ở đảo Bạch Long Vĩ được cẩu lên bờ vào chiều 3.7 Ảnh Văn Thái