Đưa 12 tấn tôm từ Cà Mau đến với người dân TP.HCM

Ca dương tính Covid-19 được xác định tại tỉnh Quảng Nam là là nhân viên bảo trì tại FPT Hội An. Ca bệnh này hay đi chụp ảnh tại đám hỏi và đám cưới.

UBND P.Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) ra văn bản yêu cầu người dân khi ra khỏi nhà mua thực phẩm phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 gần nhất 3 ngày, nhưng ngay sau đó phải điều chỉnh, bỏ quy định trên.

Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thành Nhân để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nhân đã đánh "vợ" 17 tuổi tử vong.