Đưa con rể, cháu ngoại bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng đi cách ly

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 20.7, bệnh nhân T.V.D. sốt, ho, đờm nhiều nên đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng lúc 8 giờ 25 cùng ngày và nghi mắc Covid-19. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm) theo chương trình giám sát SVP (viêm phổi nặng do virus), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm tác nhân Covid-19 theo kế hoạch xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được ban hành (dựa theo kế hoạch của Bộ Y tế ). Sức khỏe bệnh nhân 57 tuổi nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng diễn tiến ra sao? Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23.7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bằng phương pháp Real time RT-PCR cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2 . Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real time RT-PCR lần 2 vào chiều 23.7, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến trưa nay (24.7), Bộ Y tế chính thức thông báo kết quả xét nghiệm lần 3 tại Viện Pasteur Nha Trang với bệnh nhân D. là dương tính với Covid-19. Phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19, Đà Nẵng lấy hơn 100 mẫu xét nghiệm liên quan