Đưa thông tin ăn hột vịt ngừa bệnh virus Corona, một người bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 26.2, Chánh Thanh tra Sở TT-TT ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.H.M. 10 triệu đồng vì đã đưa thông tin hột vịt ngừa virus Corona sai sự thật.

Theo đó, ngày 8.2, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản Facebook “Dâu Tây” có chia sẻ thông tin với nội dung: “Mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus Corona”.

Cụ thể tài khoản “Dâu Tây” chia sẻ: “Chiều nay ở quê tui có 1 cô gái 9 tuổi bé bị câm từ nhỏ tự dưng lúc chiều bé nói được bé kêu mua hột vịt trắng luộc lên ăn để ngừa bệnh virus Corona vừa nói xong bé qua đời mọi người mua hột vịt luộc ăn trong đêm nay nha ăn trước 12 giờ”.

Thông tin không có thật

Qua xác minh, Thanh tra Sở TT-TT xác định chủ tài khoản “Dâu Tây” là L.H.M. (ngụ ấp Ông Khâm, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau). Làm việc với cơ quan chức năng, L.H.M trình bày, do thấy trên mạng xã hội đăng thông tin nói trên nên bà chia sẻ chủ yếu là để người thân, bạn bè phòng bệnh chứ bà không có ý gì khác.

Được biết, L.H.M. chia sẻ thông tin nêu trên từ tài khoản Facebook của bà N.N.L.. Ngoài ra, còn có tài khoản Trân N. (Trân E.) nhưng hai người này không có mặt tại địa phương.

Theo xác minh của Công an tỉnh Cà Mau, chủ của hai tài khoản này hiện đang tạm trú tại tỉnh Bình Dương. Do đó, Công an tỉnh Cà Mau đã đề nghị Công an tỉnh Bình Dương rà soát và xử lý, đồng thời thông báo kết quả về Công an tỉnh Cà Mau.