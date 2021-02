Đức đóng góp thêm 1 tỉ Euro cho Covax, giúp nước nghèo tiếp cận vắc xin

Theo đó, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 trực tuyến ngày 19.2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hứa là Đức sẽ đóng góp thêm 1,5 tỉ Euro cho cuộc chiến chống Covid-19.

Một phần nữa của khoản tiền này sẽ được sử dụng cho chẩn đoán và thuốc men phòng chống dịch bệnh.

Theo phía Đức, khoản đóng góp tạo điều kiện để Covax mua thêm vắc xin, phân chia được các liều tiêm chủng và thúc đẩy việc nghiên cứu vắc xin chống lại các biến chủng virus. Như vậy, Đức thuộc số những nước tài trợ lớn nhất.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức Heiko Maas phát biểu: “ Chúng ta sẽ chỉ an toàn, nếu tất cả đều an toàn . Vì thế, đối với những khủng hoảng toàn cầu như đại dịch Corona , chỉ có thể đáp lại bằng những câu trả lời toàn cầu. Chính vì lý do này nên Chính phủ Đức nỗ lực cho một tiền đề chung và đa phương là nền tảng ACT-A do Tổ chức Y tế thế giới điều phối".