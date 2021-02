Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận, phân phối vắc xin Covid-19

Covid-19, quy trình phân phối, Bộ Y tế cũng đã chuẩn bị phương án kho lạnh để bảo quản vắc xin khi về tới Việt Nam. Theo Bộ Y tế, kết quả khảo sát thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc) và các đơn vị liên quan thực hiện theo bộ công cụ đánh giá thực trạng dây chuyền lạnh do UNICEF xây dựng. Theo đó, hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Việt Nam gồm chủ yếu các thiết bị bảo quản vắc xin ở Bộ Y tế đã có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ. Tại quyết định này, ngoài quy định đối tượng ưu tiên, các giai đoạn tiêm vắc xin phòngCovid-19, quy trình phân phối, Bộ Y tế cũng đã chuẩn bị phương án kho lạnh để bảo quản vắc xin khi về tới Việt Nam. Theo Bộ Y tế, kết quả khảo sát thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) phối hợp với UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc) và các đơn vị liên quan thực hiện theo bộ công cụ đánh giá thực trạng dây chuyền lạnh do UNICEF xây dựng. Theo đó, hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Việt Nam gồm chủ yếu các thiết bị bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2 - 8 độ C, ước tính có thể bảo quản được khoảng 122 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Nhưng có khoảng 26 tỉnh, TP cần bổ sung dây chuyền lạnh với tổng dung tích là 14.358 lít; tuyến quận, huyện có khoảng 92 quận, huyện cần bổ sung với tổng dung tích là 8.829 lít… Tổng thể, Việt Nam có đủ năng lực tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên cần bổ sung trang bị tủ lạnh cho các xã vùng sâu, vùng xa, dự kiến số lượng ít nhất là 2.197 tủ. Đối với thiết bị bảo quản vắc xin phòng Covid-19 từ -25 độ C đến -15 độ C, tổng dung tích sẵn có là 72.000 lít, ước tính có thể bảo quản được khoảng 16 triệu liều. Nhưng dung tích bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ -25 độ C đến -15 độ C tại các tuyến trong tiêm chủng mở rộng Việt Nam còn hạn chế và cần phải bổ sung. Duy Tính