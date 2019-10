Dùng bằng lái xe giả mua 1 triệu đồng để đi máy bay

Sự việc diễn ra tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu khu C, tầng 2, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hôm 5.10. Nhân viên đội An ninh soi chiếu khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Giấy phép lái xe của hành khách Nguyễn Văn Thi (45 tuổi, trú tại Bắc Ninh) đi chuyến bay VJ129 từ Hà Nội đi TP.HCM đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường như bị mờ, bong, tróc.

Qua hỏi trực tiếp, hành khách Nguyễn Văn Thi cho biết đã mua bằng lái xe trên từ lâu, không nhớ rõ thời gian cụ thể, với mục đích sử dụng điều khiển phương tiện xe mô tô trong sinh hoạt hàng ngày tại địa phương với giá 1 triệu đồng. Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã yêu cầu an ninh hàng không lập biên bản sự việc và bàn giao cho công an Nội Bài xử lý theo quy định.

Hôm 8.10, tại điểm kiểm tra soi chiếu sảnh E, nhà ga T1, khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, an ninh hàng không cũng đã phát hiện hành khách Trần Thị Ly (23 tuổi) đi chuyến bay BL775 Hà Nội - TP.HCM cũng sử dụng chứng minh nhân dân nghi là giả.

An ninh hàng không đã phối hợp đại diện hãng từ chối hoàn thành thủ tục an ninh, bàn giao cho công an xử lý.