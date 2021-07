Dùng clip nhạy cảm tống tiền người tình

Ngày 2.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nông Cống (Thanh Hóa), vừa ra quyết định khổi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hoàng Huy Huyên (34 tuổi, ngụ xã Hoằng Trạch, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an H.Nông Cống nhận đơn tố giác của chị T. (29 tuổi, ngụ xã Tượng Văn, H.Nông Cống), về việc chị T. bị Hoàng Huy Huyên cưỡng đoạt tài sản nhiều lần.

Công an H.Nông Cống đã vào cuộc điều tra và xác định, từ tháng 12.2020, qua mạng xã hội Facebook, chị T. quen và nảy sinh tình cảm với Hoàng Huy Huyên.

Đến giữa tháng 3.2021, chị T. và Huyên gặp nhau ở một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Huyên đã dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái giữa 2 người. Ngoài ra, trong quá trình quan hệ tình cảm, chị T. đã gửi nhiều ảnh “nóng” của mình cho Huyên. Sau đó, quan hệ tình cảm giữa chị T. và Huyên chấm dứt.

Tưởng quan hệ giữa 2 người đã chấm dứt, thì từ giữa tháng 5, Huyên bắt đầu hỏi vay tiền, nhưng không được chị T. đồng ý. Sau đó, Huyên đã liên tục gửi các đoạn clip ghi lại cảnh ân ái cho chị T. qua ứng dụng tin nhắn messenger. Huyên còn đe dọa nếu không chuyển tiền theo yêu cầu, sẽ đăng tải các clip nhạy cảm lên mạng xã hội

Bị ép, chị T. đã 2 lần gửi tiền cho Huyên với tổng số tiền 8 triệu đồng. Tuy nhiên, Huyên vẫn tiếp tục đe dọa, đòi tiền lần thứ 3, khiến cho chị T. phải làm đơn trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Huy Huyên đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được Công an H.Nông Cống tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.