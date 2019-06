Dùng dao khống chế chiến sĩ 113, buộc 'con tin' chạy xe hơn 40 km

Khống chế chiến sĩ cảnh sát 113 từ Kon Tum về TP.Pleiku

tin liên quan Giải cứu thành công vụ dùng súng bắt cóc con tin ở Thường Tín Khoảng 0 giờ 22 ngày 4.6, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Gia Lai do trung tá Võ Đình Tuấn làm tổ trưởng cùng đại úy Nguyễn Thanh Bình, đại úy Nguyễn Trung Kiên đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL14, đoạn qua H.Chư Păh (Gia Lai) thì nhận được tin báo có 1 nghi can đang dùng dao khống chế 2 người , trong đó có 1 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Kon Tum, lưu thông về TP.Pleiku (Gia Lai) theo hướng QL14.

Nghi can sử dụng xe máy BS 82B6 - 0101, trên xe có 2 con tin đang lưu thông với tốc độ cao. Nghi can cực kỳ manh động khi mang theo hung khí là một con dao sắc nhọn.

Nhận tin báo đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Kon Tum, trung tá Võ Đình Tuấn cùng các tổ viên nhanh chóng lên phương án phối hợp tìm cách bắt giữ, khống chế nghi can này. Lúc này, lực lượng cảnh sát 113 Công an Kon Tum cũng bám sát nghi can chờ thời cơ giải cứu nạn nhân.

Chỉ vài chục phút sau, xe máy chở theo 3 người lưu thông với tốc độ nhanh trên QL14, hướng từ Kon Tum - TP.Pleiku. Nghi can ngồi sau cùng, cầm dao kề sát vào cổ một chiến sĩ 113 đang điều khiển xe mô.

Cuộc truy đuổi ngoạn mục lúc nửa đêm

Nhận tín hiệu từ tổ công tác, 1 xe khách và 1 ô tô đón lõng, chạy chậm, song song với xe máy nói trên ngay đoạn đường 1 chiều qua địa bàn TT.Phú Hòa, H.Chư Păh, Gia Lai.

Lúc này, xe máy chở nghi can đang lưu thông nhanh nhưng không thể vượt lên 2 xe khách và xe ô tô, buộc phải chạy chậm lại. Bất ngờ, nghi can ngồi sau dí dao vào cổ người điều khiển yêu cầu quay xe lại.

Khi xe máy vừa cua ngang, tay của nghi can ngồi sau buộc phải chuyển động theo quán tính khiến con dao rời khỏi cổ người đang điều khiển xe máy. Từ trên xe khách, trung tá Võ Đình Tuấn bất ngờ lao người ra phía sau xe máy và vung mạnh tay vào tay cầm dao của nghi can khiến dao văng ra xa. Chỉ thêm một thế võ, trung tá Tuấn đã khống chế được nghi can. Hai con tin đều an toàn. Nghi can được xác định là Vũ Văn Hải (33 tuổi, trú tại 646 Duy Tân, TP.Kon Tum, Kon Tum) bị bắt giữ. Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, Hải đến 1 quán ăn tối trên địa bàn TP.Kon Tum và xin tiền ông Nguyễn Diên (74 tuổi, trú xã Diên Bình, H.Đăk Tô, Kon Tum) đang ăn tối trong quán. Khi ông Diên bảo không có tiền thì bất ngờ Hải rút dao dí vào cổ ông Diên, khống chế lôi ra ngoài

Cùng lúc, anh Nguyễn Xuân Thịnh (23 tuổi), chiến sĩ Phòng cảnh sát 113 Công an Kon Tum, điều khiển xe máy BS 82B6 - 0101 tới quán ăn tối cũng bất ngờ bị Hải lao ra dùng dao khống chế. Hải buộc anh Thịnh nổ máy xe đưa cả 3 rời quán ăn. Anh Thịnh đáp ứng yêu cầu của Hải nhằm bảo vệ tính mạng cho ông Diên và chờ thời cơ hành động.

Hải ép ông Diên ngồi giữa, còn mình ngồi phía sau, tay cầm dao khống chế cả hai, yêu cầu anh Thịnh điều khiển xe máy lưu thông hướng KonTum - TP.Pleiku với tốc độ cao. Sau gần 40 km tẩu thoát, Hải bị khống chế, bắt gọn. Tổ công tác đã bàn giao nghi can cùng tang vật cho Công an TP.Kon Tum điều tra, xử lý.