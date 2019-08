Dùng ô tô đi trộm xe máy

Ngày 14.8, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã bàn giao Ngô Văn Phương (31 tuổi, ngụ P.An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước) cùng tang vật cho Công an tỉnh Bình Phước thụ lý điều tra. Phương là nghi can thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn H.Tân Châu.

Thời gian gần đây, trên địa bàn H.Tân Châu thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản , Công an huyện lên kế hoạch truy bắt tội phạm. Sau nhiều ngày điều tra, ngày 10.8, trong lúc chốt chặn tại khu vực cầu Sài Gòn thuộc xã Tân Hòa (H.Tân Châu), Công an huyện và Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh phát hiện 1 ô tô hiệu Innova màu bạc, không biển số, trên xe có 3 người có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, những người trên xe không chấp hành mà bỏ chạy về hướng xã Tân Đông.

Phương tiện xe ô tô

Lực lượng chức năng tổ chức truy lùng, đến khoảng 0 giờ 45 ngày 11.8 thì phát hiện ô tô trên lưu thông về TT.Tân Châu nên tiếp tục t ruy đuổi. Đến khu vực ấp Tân Đông, xã Tân Thành, lực lượng chức năng bắt được Ngô Văn Phương.

Qua khám xét xe, công an thu giữ 1 cây roi điện, 1 bình xịt hơi cay , 1 kiềm thủy lực, 1 đèn pin, 8 thanh đoản kim loại và một số ốc vít.

Ngô Văn Phương

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận cùng hai người tên Cảnh và Toàn từ Bình Phước sang H.Tân Châu để tìm tài sản trộm. Đang trên đường đi thì bị công an kiểm tra. Sợ bị bắt nên Cảnh điều khiển xe bỏ chạy và cùng Toàn tẩu thoát, riêng Phương bị công an bắt giữ.

Cũng theo lời khai của Phương, từ tháng 7 đến nay, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà dân ở H.Tân Châu để trộm xe máy và thực hiện 3 vụ trộm khác ở Bình Phước. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.