Ngày 10.5, Công an TP.Bến Tre (Bến Tre) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Lê Thành Long (39 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre) liên quan đến hành vi Long dùng súng tự chế bắn vào nhà hàng xóm.

Theo đó, tối 9.5, do mâu thuẫn cá nhân, Lê Thành Long đã dùng súng tự chế bắn vào nhà của chị L.N.C (30 tuổi, cùng ngụ địa phương). Rất may, chị C. và người nhà không trúng đạn.

Ảnh: Bắc Bình Lê Thanh Long dùng súng tự chế bắn vào nhà hàng xóm

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre đã đến hiện trường lập biên bản, tạm giữ một cây súng bắn cồn tự chế cùng 32 viên đạn bi sắt.