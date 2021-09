Dừng tất cả phương tiện trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để bắt 'ma men' trốn cách ly

Chiều 17.9, trao đổi với Thanh Niên, Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát gia thông đường bộ, cao tốc số 4 (Đội 4, thuộc Cục CSGT , Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa khống chế, bắt giữ một người đàn ông say xỉn, có ý định bỏ trốn khi được giám sát đưa đi cách ly.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế có ý định trốn cách ly Đ.B Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 16.9, Đội 4 nhận tin báo từ Công an tỉnh Thái Nguyên về việc ông Trần Quang Hùng (53 tuổi, trú TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) có biểu hiện chống đối, trốn khu cách ly tập trung, chống người thi hành công vụ, cố tình điều khiển xe ô tô biển số 99A-263.66 bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ nút giao Tân Lập , hướng Thái Nguyên đi Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội 4 đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa ông Hùng về khu cách ly.

Tại chốt Km 17+300, đơn vị này đã ra hiệu lệnh dừng tất cả các phương tiện đang lưu thông hướng Hà Nội. Lúc 20 giờ 40 ngày 16.9, Đội 4 đã khống chế được ông Hùng.

Qua kiểm tra, ông Hùng có nồng độ cồn 0,088 miligam/lít khí thở. Người này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn và bị tạm giữ, khám xét phương tiện.

Theo chỉ huy Đội 4, ông Hùng từ Thái Nguyên về Hà Nội và nhận quyết định đi cách ly dưới sự áp tải của 2 cán bộ công an xã Quang Sơn (H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bằng xe cá nhân. Tuy nhiên, ông Hùng đã quay đầu xe bỏ trốn khi đã uống rượu bia.

"Thời điểm bỏ chạy, công an xã không phát hiện được ông Hùng vi phạm nồng độ cồn. Khi ông Hùng phóng xe bỏ trốn hơn 100 km/giờ, công an xã khuyên bảo không được nên đã báo cáo cấp trên phối hợp xử lý. Sau khi khống chế, chúng tôi đã bàn giao cho Công an H.Đồng Hỷ (Thái Nguyên) để xử lý theo quy định", chỉ huy Đội 4 nói.