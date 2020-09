Đuối nước khi trượt chân rơi xuống hồ tưới cà phê, 3 cháu bé tử vong

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 26.9, một nhóm học sinh cấp 1 (đều ngụ thôn 5, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) dắt nhau đi chơi trong xóm. Lúc đi qua một hồ tưới cà phê , không may các cháu bị rơi xuống hồ, đuối nước.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ số 3 Công an Lâm Đồng (đóng tại TP.Bảo Lộc) cùng Công an TP.Bảo Lộc và Công an xã Đại Lào nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các cháu nhỏ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả 3 cháu đều tử vong