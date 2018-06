Đường băng xuống cấp uy hiếp an toàn bay

Có tiền nhưng vướng cơ chế Trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Tất Bình, Phó tổng giám đốc ACV, cho biết ngay trong báo cáo từ đầu năm, ACV đã trình lên Bộ kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, cải tạo năng lực 2 đường băng này, từ đó đến nay đã nhiều lần gửi kiến nghị “thúc” cơ quan quản lý nhanh chóng đưa ra phương án nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Theo ông Bình, khó khăn lớn nhất là do vướng cơ chế. Cụ thể, sau khi cổ phần hóa, nhà nước vẫn nắm hơn 90% cổ phần chi phối nên các tài sản khu bay vẫn thuộc quản lý của nhà nước, không thuộc quản lý của ACV. Vì vậy, mọi hoạt động sửa chữa, đầu tư ACV đều phải xin ý kiến, dựa theo cơ chế sử dụng ngân sách của nhà nước. Trong khi đó, theo ý kiến của Bộ KH-ĐT tại Văn bản số 1332 ngày 8.3.2018, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT chỉ còn 10% dự phòng để giải quyết các tồn đọng. Nguồn thu từ hoạt động khai thác tài sản khu bay thì phải thực hiện theo quy định của luật Quản lý, sử dụng tài sản công và chưa cân đối đủ để thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo, nâng cao năng lực mà ACV đề xuất. Tiền ngân sách không đủ, cơ chế giao cho ACV quản lý khai thác hạ tầng khu bay cũng vẫn đang trong quá trình được Cục Hàng không VN xây dựng đề án trước khi trình Bộ GTVT xem xét, thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. “Dự kiến chi phí để cải tạo sửa chữa hệ thống 2 đường cất, hạ cánh này khoảng 3.000 tỉ đồng. Quỹ đầu tư và phát triển hiện tại của ACV hoàn toàn đáp ứng đủ để thực hiện các dự án này. Vấn đề chỉ là cơ chế”, ông Bình khẳng định. PGS-TS Nguyễn Thiện Tống đánh giá cơ chế điều hành, quản lý sân bay như hiện nay quá bất cập. ACV là đơn vị được giao sử dụng và khai thác khu bay nhưng lại không có quyền đầu tư và nâng cấp khi xảy ra hư hỏng. Đơn cử khi một tường rào hỏng, chó, mèo... lọt vào đường băng, ACV quản lý, chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn của sân bay, có “sốt ruột” cũng không thể tự bỏ tiền ra làm ngay lại cái tường rào khác. Muốn làm phải xin ý kiến, chờ chỉ đạo theo đúng quy trình, rất mất thời gian và thiếu khoa học. “Đặc biệt, trong trường hợp cụ thể lần này, ngân sách nhà nước không đủ, ACV có tiền, muốn làm mà không được làm, như vậy quá vô lý”, ông Tống nói. Cũng theo ông Tống, mọi vấn đề quản lý hoạt động khai thác của sân bay nên quy về một mối, không thể để người quyết người làm, gây khó khăn trong quá trình triển khai, ảnh hưởng đến an ninh an toàn và hoạt động khai thác của cảng hàng không. Trước đó, Bộ GTVT đã kiến nghị Chính phủ bổ sung hơn 4.200 tỉ đồng vốn trung hạn 2016 - 2020 để nâng cấp khu bay tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Trường hợp không thể bố trí vốn ngân sách, Bộ đề nghị Thủ tướng xem xét phương án cho ACV sử dụng nguồn thu từ hoạt động khu bay để đầu tư các dự án nêu trên.