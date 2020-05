Đường dây chứa, môi giới mại dâm ở Vũng Tàu thu lợi bất chính 1 tỉ đồng

Ngày 13.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây chứa, môi giới mại dâm do Hoàng Ngọc Thành (28 tuổi) và vợ là Hán Thị Huyền (25 tuổi, cùng quê Phú Thọ) cầm đầu. Bị cáo Thành cùng đồng phạm Ảnh: Nguyễn Long

Đồng phạm của vợ chồng Thành gồm: Dương Vũ Cường (19 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (24 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Huỳnh Lê Huy Bình (41 tuổi, quê TP.HCM), Nguyễn Quốc Hưng (33 tuổi, quê Phú Thọ) và Bùi Thị Liên (22 tuổi, quê Hòa Bình).

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thành 7 năm tù giam về tội chứa mại dâm, 11 năm tù giam về tội môi giới mại dâm. Tổng hình phạt chung cho cả 2 tội danh là 18 năm tù giam.

Bị cáo Cường bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội chứa mại dâm, 3 năm tù giam về tội môi giới mại dâm. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh là 8 năm tù giam.

Bị cáo Huyền bị tuyên phạt 8 năm tù giam về tội môi giới mại dâm.

Các bị cáo còn lại lãnh từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm.

Điều hành đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh qua mạng Zalo

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 28.8.2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an P.Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) bắt quả tang có 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hoàng Gia trên đường Hồ Quý Ly do Thành làm chủ.

Khám xét khẩn cấp tại khách sạn này và nhà Thành, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ, máy tính, sim điện thoại… phục vụ cho đường dây mua bán, chứa mại dâm do Thành điều hành.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ đầu năm 2018 đến ngày bị bắt quả tang, Thành đã đứng ra tổ chức, quản lý điều hành đường dây môi giới mại dâm liên tỉnh trên mạng xã hội qua Zalo.

Sau đó Thành rủ rê, lôi kéo vợ cùng các bị cáo trên tham gia vào đường dây môi giới mại dâm tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Phú Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu… để được gái bán dâm chia 50% tiền hoa hồng.

Đường dây môi giới mại dâm trên do Thành tổ chức thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.