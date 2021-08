Đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỉ đồng tại An Giang: Khởi tố 17 bị can

Tối 31.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết liên quan đường dây đánh bạc được phát hiện tại TP.Long Xuyên vào ngày 5.6, đến nay đơn vị đã ra quyết định khởi tố 17 bị can về tội đánh bạc . Qua điều tra, công an xác định số tiền ăn thua trong đường dây đánh bạc này lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Thủy Liên là một trong 3 người cầm đầu đường dây đánh bạc ẢNH: CTV

Cụ thể, trong 17 bị can bị khởi tố, có 9 người bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi), Dương Văn Hoàng (62 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi), Lê Tấn Hảo (55 tuổi), Trần Thị Ánh Tuyết (49 tuổi), Lương Thị Kim Khá (41 tuổi), Trương Thị Bích Hạnh (40 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên), La Thị Hồng Yến và Nguyễn Thị Hồng Sơn (cùng 40 tuổi, cùng ngụ H.Thoại Sơn, An Giang).

Bị can Dương Văn Hoàng ẢNH: CTV

Có 8 bị can ra đầu thú, thành khẩn khai báo và tích cực khắc phục hậu quả nên Cơ quan CSĐT khởi tố, cho tại ngoại để điều tra, gồm: Lê Văn Rắt (55 tuổi), Nguyễn Hữu Hiền (51 tuổi), Võ Thành Công (46 tuổi), Võ Thị Mỹ Linh (37 tuổi), Cao Thị Thu Lan (63 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên), Phạm Văn Hết (58 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang), Huỳnh Thị Thu Sương (32 tuổi, ngụ H.Châu Thành, An Giang) và Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang).

Bị can Huỳnh Sĩ Nguyên cùng Nguyễn Thị Thủy Liên và Dương Văn Hoàng cầm đầu đường dây đánh bạc tại An Giang ẢNH: CTV

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đường dây cờ bạc nói trên có quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài dưới hình thức ăn thua chính là ghi lô đề, do 3 bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngoài 17 bị can bị khởi tố, có 25 người khác liên quan đã ra đầu thú. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang đã xác định được hàng trăm người có tham gia đường dây cờ bạc này. Trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp gần 900 triệu đồng là số tiền thu lợi bất chính.

Số tiền cờ bạc tang vật được công an thu giữ tại nhà của bị can Lê Tấn Hảo ẢNH: CTV