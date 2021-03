Đường dây làm giả 200 triệu lít xăng: Khám xét khẩn cấp nhiều cửa hàng xăng dầu

Mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ cầm đầu (đã bị khởi tố - PV) ở các tỉnh thành phía nam, hôm qua (25.3), hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm

Cây xăng bị phong tỏa ở Gò Vấp liên quan thế nào với đường dây 200 triệu lít xăng giả?

Công an phong tỏa để khám xét và lấy mẫu tại cửa hàng xăng dầu số 1 Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Tại Cửa hàng xăng dầu số 1 ở 679 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM), từ sáng sớm, khoảng hơn 50 chiến sĩ có mặt tại cây xăng để phong tỏa, khám xét, lập biên bản và lấy mẫu tại cây xăng. Theo thông tin ban đầu, Cửa hàng xăng dầu số 1 đã mua xăng nhập lậu, xăng giả trong đường dây của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ để bán ra thị trường.

Tại một trạm xăng dầu trên QL14, đoạn thuộc xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng (Bình Phước), Công an tỉnh Đồng Nai và các lực lượng thuộc Bộ Công an đã phong tỏa, khám xét với sự hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự của Công an H.Bù Đăng. Lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu, mẫu chất lỏng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phong tỏa cây xăng Phúc Lộc Thọ liên quan đường dây 200 triệu lít xăng giả

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.2, Công an Đồng Nai phối hợp với C02 ra quân triệt phá đường dây sản xuất xăng giả lên đến 200 triệu lít ở các tỉnh, thành phía nam, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, TP.HCM. Tính đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 40 người liên quan đến đường dây này để điều tra, làm rõ các hành vi: buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép.