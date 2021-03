Cận cảnh phong tỏa, khám xét khẩn cấp cây xăng tại Gò Vấp để điều tra vụ xăng giả

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vụ việc liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả mà Công an Đồng Nai đã khởi tố trước đó. Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM thực hiện việc phong tỏa, khám xét cây xăng nói trên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG