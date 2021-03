Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm

Mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng , sáng 25.3, khoảng hơn 50 cán bộ Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại Cửa hàng xăng dầu số 1 (số 679 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM.