Đường dây làm giả 200 triệu lít xăng: Tại sao phong tỏa cây xăng ở Gò Vấp?

Mở rộng điều tra về đường dây làm giả 200 triệu lít xăng , sáng 25.3, khoảng hơn 50 cán bộ Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cùng với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại Cửa hàng xăng dầu số 1 (số 679 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Phong tỏa cây xăng ở Gò Vấp liên quan đến đường dây 200 triệu lít xăng giả

Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông, không để kẹt xe ở khu vực này. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đây là kết quả điều tra mở rộng của đường dây làm giả 200 triệu lít xăng ở các tỉnh thành phía nam mà Công an Đồng Nai phối hợp với C02 cùng các lực lượng chức năng khác vừa triệt phá.

Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động

Được biết, Cửa hàng xăng dầu số 1 được cho là đã mua xăng nhập lậu, xăng giả trong đường dây của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (2 nghi phạm cầm đầu trong đường dây làm giả 200 triệu lít xăng mà Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an vừa triệt phá), sau đó phân phối ra thị trường.

Toàn cảnh cây xăng bị phong toả để phục vụ việc khám xets Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng hơn 50 chiến sĩ có mặt tại cây xăng để khám xét tại đây. Đến khoảng 10 giờ 45 phút (25.3), việc khám xét vẫn đang được diễn ra.

Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông, không để kẹt xe ở khu vực này.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đứng chốt chặn các lối vào cây xăng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đây là đường dây làm giả 200 triệu lít xăng do Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.2, Công an Đồng Nai đã ra quân triệt phá đường dây sản xuất xăng giả lên đến 200 triệu lít ở 5 tỉnh, thành phía nam, gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, TP.HCM. Tính đến nay, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam trên 40 người liên quan đến đường dây này về các hành vi như: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép.