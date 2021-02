Đường dây làm giả 200 triệu lít xăng bị triệt phá ra sao ?

Ngày 18.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ). Trung được cho là một trong những “ông trùm”, cùng Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu đường dây xăng giả cực lớn vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai di lý Lê Thanh Trung từ Đồng Nai về TP.Cần Thơ để khám xét Công ty CP thương mại nhiên liệu Tây Nam bộ SFT (số 342 Võ Văn Kiệt, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Công ty này do Trung thành lập, điều hành từ tháng 11.2017, nhưng thuê người khác đứng tên. Ngoài trụ sở chính ở TP.Cần Thơ, công ty còn có chi nhánh tại Long An và An Giang.

Cánh tay đắc lực của Trịnh Sướng

Khám xét tại nhà của Trung, lực lượng công an thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 ô tô, nhiều tiền mặt cùng 27 con dấu (15 dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc.

Khi các lực lượng áp sát, các đối tượng chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa dấu vết hiện trường. Nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế toàn bộ các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Theo tìm hiểu của PV Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , Lê Thanh Trung (thường được gọi là Trung “lắc”) là người nổi tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu tại TP.Cần Thơ. Trước đây, Trung là đệ tử, cánh tay đắc lực của “ông trùm” xăng dầu Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng, đã bị Công an Đắk Nông bắt giữ). Tuy nhiên, trong vụ án Trịnh Sướng làm giả xăng dầu, không hiểu vì sao Trung “vô can”, để sau đó tiếp tục cấu kết cùng một số nghi phạm khác lập đường dây làm giả, tiêu thụ xăng giả.

Trong khi đó, theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài cùng Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ điều hành đường dây làm xăng giả, Lê Thanh Trung còn được xem là “ông trùm” hóa đơn giả, người hợp thức hóa số liệu “đầu ra, đầu vào” trong đường dây này.

Chân rết ở nhiều tỉnh thành

Nói về hành trình triệt phá đường dây xăng dầu giả của Trung, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết qua công tác quản lý địa bàn và từ tin tố giác của người dân, công an tỉnh phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả kém chất lượng với số lượng lớn; đồng thời còn mua bán hóa đơn khống để hợp thức hóa nguồn gốc nên lập chuyên án điều tra từ tháng 9.2020. Đến cuối tháng 12.2020, công an tỉnh đã thu thập đầy đủ tài liệu về các nghi can trong đường dây sản xuất xăng giả nên phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) và một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, phá án.

Bắt 36 người, thu nhiều tàu biển và sà lan Theo Công an Đồng Nai, trong chuyên án này đã bắt giữ 36 người. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về 3 hành vi: buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán hóa đơn trái phép. Về tang vật, Ban chuyên án đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn, 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tài vật liên quan… Tài liệu trinh sát cho thấy, đường dây làm giả thành lập nhiều công ty vận chuyển, mua bán xăng dầu với quy mô hoạt động ở nhiều tỉnh thành cả nước. Các nghi phạm sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, di chuyển ra phao số 0 để nhập xăng từ Tài liệu trinh sát cho thấy, đường dây làm giả thành lập nhiều công ty vận chuyển, mua bán xăng dầu với quy mô hoạt động ở nhiều tỉnh thành cả nước. Các nghi phạm sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, di chuyển ra phao số 0 để nhập xăng từ Singapore , Thái Lan, Indonesia về. Sau đó, dùng các loại dung môi, hóa chất pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Từ đây, nhóm làm giả dùng tàu, sà lan tải trọng nhỏ vận chuyển về kho chứa được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh, thành cho xe bồn chở đến cây xăng tiêu thụ.

Để che giấu hành vi phạm tội, các nghi phạm sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu (rộng 2,5 km) thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh (Vĩnh Long) neo đậu các tàu, sà lan bơm hút xăng. Tính từ tháng 8.2020 đến nay, đã có trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng được đường dây này tuồn ra thị trường, bình quân mỗi ngày trên 1 triệu lít.

500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án ngày 25 tết

Tối 6.2, Ban chuyên án quyết định phá án. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ được huy động chia thành 14 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm, gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM; tiến hành bắt quả tang các nghi phạm vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Tại một điểm đánh án ở Vĩnh Long, do lối vào chỉ đi được xe máy nên Ban chuyên án đã thuê 20 xe máy cho 40 công an làm phương tiện di chuyển; 5 chiếc ca nô, người nhái áp sát mục tiêu. Đại tá Quang cho hay: “Khi các lực lượng áp sát, các đối tượng chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa dấu vết hiện trường. Nhưng lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế toàn bộ các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt”.