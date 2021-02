Ai đứng đầu đường dây xăng giả, kém chất lượng vừa bị triệt phá ?

Liên quan đường dây buôn bán xăng giả, kém chất lượng vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an lập chuyên án (chuyên án 920G) triệt phá, bước đầu lực lượng công an xác định 2 nghi can cầm đầu là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long).