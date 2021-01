Ngày 10.1, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng , bắt giữ Nguyễn Thị Dung (32 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (33 tuổi, đều ngụ TP.Vinh). Dung và Ngân là quản lý và kế toán Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Phát Lộc Thịnh và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Nghệ An.