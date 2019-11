Triệt phá đại án mua bán hóa đơn trái phép ở Lâm Đồng

Tối ngày 16.11, thượng tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (41 tuổi, ngụ P.1, TP.Bảo Lộc) và Trần Thị Thanh Nga (35 tuổi, ngụ tại P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) để điều tra , làm rõ hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Nhiều con dấu các công ty “ma” do Hằng và Nga thành lập

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10.2017, Công an TP.Bảo Lộc phát hiện Hằng, chủ của Cửa hàng vật liệu xây dựng An Phú (P.1 TP.Bảo Lộc ) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Vào cuộc xác minh, công an xác định đây là vụ mua bán hóa đơn trái phép có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.