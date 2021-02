Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp 'ông trùm' Lê Thanh Trung

Liên quan đến đường dây xăng giả cực lớn vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an triệt phá vào 25 tết (6.2), sáng ngày 18.2, Công an Đồng Nai cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

"Tiền tấn" trong đường dây xăng giả cực lớn: 4 máy đếm tiền 5 tiếng mới xong

Lê Thanh Trung được xác định là nghi phạm làm hóa đơn giả để hợp thức hóa số xăng giả trên. Không những vậy, Trung còn được xem như là “ông trùm” của đường dây này.

Khám xét tại nhà Trung, lực lượng công an đã thu giữ 6 CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, 2 xe ô tô và nhiều tiền mặt. Ngoài ra, công an còn phát hiện và thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin , vào tối 6.2 (25 Tết) hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an chia làm 14 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp và triệt phá đường dây xăng giả cực lớn, diễn ra trên nhiều tỉnh thành.

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu. Ngoài ra, công an còn thu giữ trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tài vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, mỗi ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8.2020 đến nay các nghi phạm đã cung cấp ra thị trường hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.